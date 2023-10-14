عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة .. حملات للتبرع بالدم بمراكز المحافظة دعما للفلسطينيين

خدمات نقل الدم بالبحيرة
خدمات نقل الدم بالبحيرة

تبرع أهالي محافظة البحيرة بالدم حرصًا على اثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي، والإهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة.

txt

البحيرة..مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق المحافظة

txt

تموين البحيرة: ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوجيه كافة أشكال الدعم الإنساني لأشقائنا فى دولة فلسطين، وتحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حملات التبرع بالدم بالبحيرة
حملات التبرع بالدم بالبحيرة
حملات التبرع بالدم بالبحيرة
حملات التبرع بالدم بالبحيرة

تم التنسيق لعدد من حملات التبرع بالدم بمركز كفر الدوار بمنطقة الحدائق وقرية نصر الله وبركة غطاس بأبو حمص، والنادي الإجتماعي بمدينة دمنهور، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومن خلال التنسيق مع الدكتورة مروة الرفاعي مدير بنوك الدم بمديرية الصحة بالبحيرة، وبالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، من أجل تعزيز الرصيد ببنوك دم المحافظة، ودعمًا لأشقائنا فى دولة فلسطين.

وقد أثمرت الحملة عن تقدم عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول  المتبرعين وفقًا لمعايير الجودة، حيث يأتي هذا استمرارًا لحملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة والعمل على توفير دم آمن وكاف لجميع المرضى، وتقديرًا من شعب البحيرة وإعلاء لقيم العمل الإنساني الخدمي ودعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أن إقبال مواطني المحافظة على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التي تشهدها فلسطين حالياً، والتي أدت إلي استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم، مشيداً بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى إنطلاقاً من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم، مقدماً الشكر للسادة القائمين على تنظيم تلك الحملات وجميع السادة المتبرعين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

السيسي يطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه غزة والدخول العاجل للمساعدات

ترشيحاتنا

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

عدلي القيعي: إسرائيل تحول غزة لفرن وتمارس مع الفلسطينيين ما فعله معهم هتلر

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

تعطل مطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي جديد

شكري يبحث جهود وقف التصعيد في غزة مع 3 وزراء خارجية

أحد أبطال حرب أكتوبر: مهمتي على شاطئ القناة استهداف أي عدو يظهر أمامي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ