البحيرة .. حملات للتبرع بالدم بمراكز المحافظة دعما للفلسطينيين

تبرع أهالي محافظة البحيرة بالدم حرصًا على اثراء رصيد بنوك الدم من خلال التبرع الطوعي، والإهتمام بتنظيم الحملات المستمرة للتبرع بالدم بنطاق المحافظة.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتوجيه كافة أشكال الدعم الإنساني لأشقائنا فى دولة فلسطين، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

حملات التبرع بالدم بالبحيرة

حملات التبرع بالدم بالبحيرة

حملات التبرع بالدم بالبحيرة

حملات التبرع بالدم بالبحيرة

تم التنسيق لعدد من حملات التبرع بالدم بمركز كفر الدوار بمنطقة الحدائق وقرية نصر الله وبركة غطاس بأبو حمص، والنادي الإجتماعي بمدينة دمنهور، وذلك تحت إشراف الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومن خلال التنسيق مع الدكتورة مروة الرفاعي مدير بنوك الدم بمديرية الصحة بالبحيرة، وبالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، من أجل تعزيز الرصيد ببنوك دم المحافظة، ودعمًا لأشقائنا فى دولة فلسطين.

وقد أثمرت الحملة عن تقدم عدد كبير من المواطنين للتبرع بالدم وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وتم قبول المتبرعين وفقًا لمعايير الجودة، حيث يأتي هذا استمرارًا لحملات التبرع بالدم بنطاق المحافظة والعمل على توفير دم آمن وكاف لجميع المرضى، وتقديرًا من شعب البحيرة وإعلاء لقيم العمل الإنساني الخدمي ودعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على أن إقبال مواطني المحافظة على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التي تشهدها فلسطين حالياً، والتي أدت إلي استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهمية التبرع بالدم والمشاركة في حملات التبرع لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح والمصابين وضرورة العمل على رفع الوعي لدى أفراد المجمتع بثقافة التبرع بالدم، مشيداً بالدور الإنساني والنبيل الذي يقوم به المتبرع بالدم لإنقاذ حياة المرضى إنطلاقاً من الواجب الإنساني الذى يميز شعب مصر العظيم، مقدماً الشكر للسادة القائمين على تنظيم تلك الحملات وجميع السادة المتبرعين.