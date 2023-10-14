تموين البحيرة: ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط 2.500 إثنان طن ونصف مكسرات مجهولة المصدر، وتم ضبط 750 عبوة مياه غازية وسناكس منتهية الصلاحية، هذا بالإضافة إلى ضبط عدد 3 محلات تبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي المحدد لها، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.