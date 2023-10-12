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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة بالمركز الأول بعدد المدارس المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

مديرية التربية و
مديرية التربية و التعليم بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم انه تم اعتماد عدد 78 مدرسة من مدارس البحيرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليصبح إجمالى ما تم إعتماده خلال عام واحد فقط 110 مدرسة, ليتصدر تعليم البحيرة المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثانى على التوالي.

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ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتحقيق جودة التعليم ورفع مستوى المؤسسات التعليمية وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد لتحقيق أعلى مستوى من التخطيط لتطوير العملية التعليمية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

مشيراً إلى أن إجمالى عدد المدارس التى انضمت للهيئة القومية للجودة والاعتماد أصبح 453  مدرسة عقب اضافة الـــ 78 مدرسة الجديدة, لتتصدر محافظة البحيرة بهذا العدد جميع محافظات الجمهورية.

وتلك المدارس هى :-

روضة مدرسة الشهيد سمير انور الكيال الإبتدائية بإدارة الدلنجات التعليمية.

مدرسة حسين الرشيدي الإعدادية بإدارة الرحمانية التعليمية.

مدرسة جبارس الثانوية المشتركة بإدارة إيتاى البارود التعليمية.

روضة مدرسة خميس عبد الجواد بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة مدرسة بني المحمودية الإبتدائية بإدارة المحمودية التعليمية.

روضة الدرمللي الإبتدائية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

مدرسة كفر محلة داوود الإبتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

مدرسة أبو هيبة الإبتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية.

روضة عزبة المجد للتعليم الأساسي بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة الشهيد فوزي إبراهيم  بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.

مدرسة البصايلة الإبتدائية بإدارة رشيد التعليمية.

مدرسة الشهيد اسلام عاطف رجب ( السعيدية الإبتدائية سابقا ) بإدارة المحمودية التعليمية.

مدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

مدرسة الشهيد يحيي الجزار الرسمية للغات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

روضة محمود عبدالله عرابي بإدارة التحرير التعليمية.

مدرسة أحمد إبراهيم دميس الإبتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة الشهيد محمد فرج حمادة بإدارة أبو المطامير التعليمية.

مدرسة حمدي الطحان الإعدادية بنات بإدارة كوم حمادة التعليمية.

مدرسة عبد المؤمن عبد المنعم منصور للتعليم الأساسي بإدارة شبراخيت التعليمية.

مدرسة الحوتة الإبتدائية ب بإدارة إيتاى البارود التعليمية.

مدرسة حوش عيسي  الثانوية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

مدرسة زمزم الإبتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

مدرسة الرباط للتعليم الأساسي بإدارة أبو حمص التعليمية.

مدرسة الشهيد هاشم محمد هاشم الاعدادية بإدارة شبراخيت التعليمية.

مدرسة عزبة البص الإبتدائية بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة مدرسة منية سلامة الإبتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة إيتاي البارود الجديدة الإبتدائية بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

مدرسة الشهيد أحمد عابدين عيد الإعدادية المشتركة بقمحة بإدارة الدلنجات التعليمية.

روضة مدرسة الشهيد مصطفى عابد الرسمية لغات بإدارة وادى النطرون التعليمية.

روضة الأستاذ الدكتور جمال أحمد منصور للتعليم الأساسي بالأربعين بإدارة إيتاى البارود التعليمية.

مدرسة الخواجة للتعليم الأساسي بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.

مدرسة خالد بن الوليد الرسمية الإعدادية لغات بإدارة وادى النطرون التعليمية.

مدرسة عزبة درويش للتعليم الأساسي ابتدائي بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة مدرسة العوجا الإبتدائية المشتركة بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة مدرسة النوبارية للتعليم الأساسي بإدارة النوبارية التعليمية.

مدرسة الشهيد حمدى محمد عباس سلامة للتعليم الأساسي  بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

مدرسة الحرير الصناعي الإعدادية المشتركة بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

روضة البيضا الحديثة بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

روضة مدرسة الشهيد أحمد ياسين الإبتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية.

مدرسة ابني بيتك للتعليم الأساسي بإدارة النوبارية التعليمية.

روضة أحمد هويدي الإبتدائية بكفر لحمير بإدارة الدلنجات التعليمية.

روضة محمود سعيد حمروش بالخوالد للتعليم الأساسي بإدارة ايتاى البارود التعليمية.

روضة الشهيد أمير مجدي رزق ( أبو النور سابقا ) بإدارة التحرير التعليمية.

مدرسة المستشار أحمد علي يونس الرسمية للغات بإدارة كوم حمادة التعليمية.

مدرسة الكفر الجديد الاعدادية بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة المستشار أحمد علي يونس الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية

روضة مجمع حوض السريا الرسمية لغات بادارة حوش عيسى التعليمية.

روضة زيتون الرسمية للغات بإدارة إدكو التعليمية.

روضة الزهراء الإبتدائية بإدارة أبو حمص التعليمية التعليمية.

روضة الشهيد يحيى الجزار الرسمية لغات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

روضة عمر بن العزيز الرسمية لغات بإدارة حوش عيسى التعليمية.

روضة مدرسة كفر الدوار البلد بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

روضة عمرو بن العاص الرسمية لغات بإدارة بندر دمنهور التعليمية.

مدرسة الشهيد مصطفى عابد الرسمية لغات بإدارة وادى النطرون التعليمية.

المدرسة الفندقية للتعليم والتدريب المزدوج بالبيضا بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

مدرسة عوض عبادة رجب الابتدائية بإدارة شبراخيت التعليمية.

مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

مدرسة الكوم الأخضر الإعدادية بنات الجديدة بإدارة حوش عيسى التعليمية.

مدرسة شابور الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية.

روضة مدرسة بنات كفر الدوار الصباحية بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

مدرسة عبد الله العزيزي تعليم أساسي بالطيرية بإدارة الدلنجات التعليمية.

مدرسة الشهيد صبحي يوسف سعيد الابتدائية بإدارة الرحمانية التعليمية.

روضة الشهيد / رقيب زكريا محمد شحاته سليمان ( بركة غطاس الإبتدائية سابقا )  بإدارة أبو حمص التعليمية.

مدرسة الشهيد شريف محروس غانم (دربك الإبتدائية سابقا ) بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة الشهيد حازم محمد عبد الباقي بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة إبراهيم عبد العال للتعليم الأساسي بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

مدرسة أحمد أبو زهره الإبتدائية المشتركة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية

روضة بدر الرسمية للغات بإدارة التحرير التعليمية.

مدرسة الأصلاب الإبتدائية بإدارة شبراخيت التعليمية.

روضة عبد المجيد المرسي الإبتدائية بإدارة التحرير التعليمية.

مدرسة محلة قيس الرسمية للغات بإدارة شبراخيت التعليمية.

مدرسة الشهيد مسعد الحلبي الرسمية للغات (الرحمانية سابقا ) بإدارة الرحمانية التعليمية.

مدرسة الشهيد اسحق زكريا الثانوية المشتركة بإدارة كوم حمادة التعليمية.

روضة سعد بن معاذ للتعليم الأساسي بإدارة مركز دمنهور التعليمية.

روضة العناني للتعليم الأساسي بإدارة أبو المطامير التعليمية.

مدرسة برجل للتعليم الأساسي بإدارة أبو حمص التعليمية.

مدرسة القروي الإبتدائية بإدارة أبو حمص التعليمية.

مدرسة أبو صالح الرسمية لغات بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

البحيرة الأول على مستوى الجمهورية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المدارس المعتمدة جودة التعليم والاعتماد ضمان جودة التعليم والاعتماد محافظات الجمهورية مدارس البحيرة

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