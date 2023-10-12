نائب محافظ البحيرة تكرم الطالب الفائز بالمركز الرابع عالميا بمسابقة حفظ القرآن

قامت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكريم الطالب محمد سلامه العشرى بالصف الثالث الإعدادي بمعهد أبو المطامير الإعدادي الثانوى ومنحته شهادة تكريم وجائزة مالية ، معربة عن سعادتها البالغة بالطالب لتفوقه وحفظه القرآن الكريم بالتفسير والتجويد ،كما أكدت على أهمية السعي لتعلم القرآن وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقًا وسلوكًا لكل أبنائنا، مطالبة بضرورة الاهتمام بعلوم القرآن، لما له من دور في تنمية المجتمع وإعداد جيل من الشباب محصنين بعلوم الدين، إضافة إلى علوم الدنيا، ليكون لدينا جيل قادر على النهوض بوطنه والسعي للتقدم ورفع رايته.

ورحب منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية بنائب محافظ البحيرة مشيداً بدورها ودعمها للمعاهد الازهرية و

حرصها الدائم على تشجيع حفظة القران الكريم وتاهيلهم للمشاركه فى المسابقات الكبرى وتقديمهم كنموذج يحتذى به فى التحلى بأخلاق القرآن.

و أشارت نهال بلبع إلى دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع

حضر التكريم منصور أبو العدب رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ، اللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطاميرمحمد أيوب مدير إدارة أبو المطامير الازهرية.