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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 13 طن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالبحيرة

حملات رقابية بالبحيرة
حملات رقابية بالبحيرة

قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هانى جميعه وكيل الوزارة من خلال إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وبالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بدمنهور ، بتشكيل حملة تفتيشية على احد المصانع بدمنهور أسفرت عن ضبط 40000 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان بإجمالي 13طن داخل أحد مصانع تصنيع العصائر والمربات والكاتشب غير مطابقة للمواصفات القياسية .

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وضبط 30000 عبوة مربى توت بالفراولة و مربى جزر  بإجمالي وزن 10 طن و 10000عبوة كاتشب طماطم زنة العبوة 300 جم بإجمالي وزن 3 طن .

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بمدن ومراكز المحافظة ، والضرب بيد من حديد على معدومي الضمير من المتاجرين بأقوات وصحة المواطنين.

البحيرة الحملات الرقابية والتفتيشية الحملات الرقابية تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية غير مطابقة للمواصفات نائب محافظ البحيرة منتهي الصلاحية مكتب مراقبة الأغذية مطابقة للمواصفات مديرية الصحة بالبحيرة

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