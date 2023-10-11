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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 200 كيلو جمبري منتهي الصلاحية قبل بيعها لمواطنين في البحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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ومن جهتها، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية في مركز كوم حمادة- بالتنسيق مع الطب البيطري ، وتحت اشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية- أسفرت عن ضبط 16 كرتونة جمبري، بإجمالي 200 كجم، داخل إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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