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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. متابعة تنفيذ قرارات الإزالة على المزارع السمكية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا بحضور كل من اللواء يوسف شباط المشرف على المنطقة الغربية للثروة السمكية ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو حمص وادكو ومهندسى جهاز الثروة السمكية بالبحيرة.

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حيث تم خلال الإجتماع بحث ومناقشه کتاب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن تنفيذ قرارات الازالة وضع اليد والاخلاء على مزارع سمكية ولاية جهاز الثروة السمكية

كما استعرض مسئولي الجهاز ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة الصادرة للمزارع السمكية لعدد 190 مزرعة سمكية بنطاق المحافظة، حيث تم سداد المديونية لعدد 64 مزرعة سمكية وتم تسليم الوحدات المحلية المعنية باقي القرارات المتبقية وعددهم 126 مزرعة سمكية

ووجه ا كامل غطاس بتكليف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ادكو وكفر الدوار وابو حمص بمتابعة تنفيذ قرارات الازالة المتبقية بكل وحدة محلية وذلك على النحو التالي ( 67 مزرعة بمركز ادكو - 16 مزرعة بمركز
كفر الدوار - 43 مزرعة بمركز ابو حمص ) بإجمالي 126 مزرعة سمكية ولاية جهاز جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وذلك بالتنسيق مع الشرطة، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان سداد مستحقات الدولة .

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