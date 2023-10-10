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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 500 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، رقابتها المشددة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

 

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افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات كفر الدوار بالبحيرة

جاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمدينة دمنهور، أسفرت عن ضبط 2 محل يقومان بتعبئة الغاز في أسطوانات صغيرة (بومبة) بدون تصريح من الجهات المختصة، حيث يستخدمان أسطوانات الغاز المنزلية في غير الأغراض المخصصة لها. 

كما تم ضبط 500 علبة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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