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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات كفر الدوار بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

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هذا وقد أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة وكيل الوزارة عن افتتاح وحدة العلاج الطبيعى بمستشفى حميات كفر الدوار.

وتستهدف الوحدة تقديم خدمات العلاج الطبيعي بتخصصية عالية للحالات المرضية، وتتضمن علاج آلام العمود الفقري والانزلاق الغضروفى وتأهيل ما بعد العمليات الجراحية والحروق بأنواعها، وكذا تأهيل الكسور وعلاج تيبس المفاصل وأمراض الأعصاب والنزيف الدماغي والجلطات وعلاج إصابات الملاعب.

البحيرة العلاج الطبي توفير الخدمات الصحيه خدمات العلاج الطبيعي مديرية الصحة بالبحيرة مستشفى حميات كفر الدوار

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