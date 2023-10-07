رفع 536 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية؛ لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق، لتيسير الحركة المرورية، مع إاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة؛ لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن رفع 536 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع، ما بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 438 حالة بدمنهور، 18 حالة برشيد، 80 حالة وتحرير 30 محضر إشغال بمركز ومدينة أبو حمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة؛ لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.