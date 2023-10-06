إقبال كبير على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

شهدت انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية.

وتجري انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، وسط منافسة قوية على مقعد رئيس النادي، ومقاعد مجلس الإدارة.

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحير

ويتنافس على مقعد رئيس النادي، كلا من، المستشار الدكتور برتي سامي إبراهيم جنيدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الحالي لمدة 3 دورات متتالية فاز فيها جميعا بالتزكية، وينافسه المستشار ممدوح فتحي محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يتنافس على مقاعد مجلس الإدارة، 10 مستشارين، مطلوب فوز 6 منهم فقط، كأعضاء، هم عدد أعضاء المجلس، والمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النادي، وهم كلا من “المستشارين طارق محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف، مصطفى عيسى محمد عمران، محمد علي سالم محمد مطر، محمد عيسى محمد عمران، أحمد محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف، محمد جمال أحمد الشباسي، أحمد محمد رضا أحمد الفار، محمود أحمد فتح الله موسى غانم، سامي عبد الحميد أحمد بدر، علاء عيسى عبد العزيز حماده رضوان”.

وتكونت اللجنة الانتخابية، من المستشار محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، في اللجنة رقم 1، والمستشار أحمد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة في اللجنة رقم 2.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، 250 عضوا، وانطلقت الانتخابات في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة المشرف، والسيد رمضان مدير عام إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والمستشار علي فتح الله، والمستشار علي خميس.