عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

صدى البلد

شهدت انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية.

txt

إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بالبحيرة

txt

تقديم خدمات طبية لـ 319 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

وتجري انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بمحافظة البحيرة، وسط منافسة قوية على مقعد رئيس النادي، ومقاعد مجلس الإدارة.

انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة 
انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحير

ويتنافس على مقعد رئيس النادي، كلا من، المستشار الدكتور برتي سامي إبراهيم جنيدي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي الحالي لمدة 3 دورات متتالية فاز فيها جميعا بالتزكية، وينافسه المستشار ممدوح فتحي محمد حسين نائب رئيس مجلس الدولة.

كما يتنافس على مقاعد مجلس الإدارة، 10 مستشارين، مطلوب فوز 6 منهم فقط، كأعضاء، هم عدد أعضاء المجلس، والمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النادي، وهم كلا من “المستشارين طارق محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف، مصطفى عيسى محمد عمران، محمد علي سالم محمد مطر، محمد عيسى محمد عمران، أحمد محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف، محمد جمال أحمد الشباسي، أحمد محمد رضا أحمد الفار، محمود أحمد فتح الله موسى غانم، سامي عبد الحميد أحمد بدر، علاء عيسى عبد العزيز حماده رضوان”.

وتكونت اللجنة الانتخابية، من المستشار محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، في اللجنة رقم 1، والمستشار أحمد مكرم نائب رئيس مجلس الدولة في  اللجنة رقم 2.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت، 250 عضوا، وانطلقت الانتخابات في قاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة المشرف، والسيد رمضان مدير عام إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والمستشار علي فتح الله، والمستشار علي خميس.

البحيرة أعضاء الجمعية العمومية قافلة سكانية شاملة مجلس إدارة نادي نائب رئيس مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة مكتبة مصر العامة بدمنهور مجلس الدولة مجلس إدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

لن نستطيع تعويضه.. خالد لطيف يعبر عن حزنه لرحيل لاعب الزمالك

مجموعة سهلة لـ الأهلي في قرعة دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

أحمد فتوح يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي.. وتدخل عاجل من رجل أعمال زملكاوي

دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير

كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة حقيقية لا يعلمها كثير

روسيا تعلن تطورا جديدا بشأن إرسال شحنات الحبوب المجانية إلى إفريقيا

مخرجة الطريق إلى إيلات: محمد سعد كذب وبكى عشان يشارك في الفيلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت أبيض.. سيرين عبد النور تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

قصة إنهاء حياة تشوباكابرا المخلوق الأسطوري في البرازيل.. صور

بفستان لافت.. هازال كايا تخطف الأنظار خلال أسبوع الموضة في باريس

طريقة عمل الجبنه الكوبايات بالقشطة.. بخطوات سهلة

فيديو

كشفت سر مشهد نبيل الحلفاوي.. مادلين طبر ترتدي بدلة الطريق إلى إيلات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تواصل تلقى أوراق المرشحين.. فيديو

دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ