إصابة 11 شخصًا في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا اليوم الجمعة، بإصابات وجروح متفرقة في الجسم نتيجة حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الزراعي أمام قرية الدعبوسي في محافظة البحيرة .

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل علىالطريق الزراعي أمام قرية الدعبوسي بدمنهور، وتواجد عدد من الجرحى في المكان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الأشخاص المصابين هم "م.ا" وعمره 28 سنة ويشتبهفي كسر في الساق اليسرى، و"س.ا" وعمره 56 سنة ويعاني من جرح في الساعد الأيسر، و"ن.ع" وعمره 54 سنة وهناك شبهة نزيففي المخ، و"م.س" وعمره 20 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ج.ا" وعمره 50 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم،و"ا.م" وعمره 60 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"ب.ش" وعمره 37 سنة ويعاني من كدمات متفرقة، و"م.ح" وعمره 12 سنةويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"س.ا" وعمره 44 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم، و"م.ا" وعمره 39 سنة ويعاني منكدمات متفرقة في الجسم، و"ص.م" وعمره 48 سنة ويعاني من كدمات متفرقة في الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.