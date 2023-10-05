إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا لتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 5 مراكز بالبحيرة عن إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 1903 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 846 م2 عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية لعمل سملات خرسانية بنطاق قري كوم النصر وسيدي عقبة وديروط وسربناي بالمحمودية و إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 440 م2 عبارة عن إيقاف أعمال مباني مخالفة وإزالة حوائط برشيد و إزالة3 حالات تعدي بمساحة 337 عبارة عن ردم حفر قواعد استعدادا لعمل خرسانة مسلحة بنطاق الوحدات المحلية لقريتي المجد وسمخراط بالرحمانية.

إزالة حالة تعدي بمساحة 170 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض بالوحدة المحلية لقرية النجاح ببدر و حالة تعدى لمباني بالطوب الأحمر بمساحة 110 م2 بإدكو.

وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.