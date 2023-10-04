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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1450 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

صحة البحيرة
صحة البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الضهرية بإيتاى البارود  على مدار يومين، تم خلالها  الكشف على 1450 مواطنًا  مجاناً، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

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الكشف على 266 مواطن خلال قافلتين سكانيتين بالبحيرة

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إزالة 11 حالة تعد على 1612 م2 بالبحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة عيادتي الباطنة 430 وعيادتي الأطفال 331 و الجراحة 200 والنساء 112 وتنظيم الأسرة 58 و العظام 255 و الأسنان 64 .

 

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

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