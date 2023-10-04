الكشف على 1450 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية الضهرية بإيتاى البارود على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1450 مواطنًا مجاناً، من خلال وجود 9 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة 430 وعيادتي الأطفال 331 و الجراحة 200 والنساء 112 وتنظيم الأسرة 58 و العظام 255 و الأسنان 64 .

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.