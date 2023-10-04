عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 266 مواطن خلال قافلتين سكانيتين بالبحيرة

قوافل سكانية بالبحيرة
قوافل سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة  المحلية لمركز ومدينة دمنهور قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

txt

إزالة 11 حالة تعد على 1612 م2 بالبحيرة

txt

فعاليات اليوم السابع لمعرض دمنهور للكتاب.. ندوات ثقافية وأدبية وأنشطة متنوعة بالبحيرة

احدهما بقرية شرنوب تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 132 حالة تنوعت ما بين ( 70 إجراء تحاليل- 42 اعتلال كلوي  - 20 أورام سرطانية)

بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس اغنام ضد النيماتودا  والتريماتودا و تم رش ( 400 أغنام - 65 أبقار - 30 جاموس - 5دواب)

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية البرنوجى تبع نديبة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 134 حالة ( 65 تحاليل - 39 اعتلال كلوى - 30 كشف اورام سرطانية)

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تجريع 400 رأس اغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش ( 400 أغنام  - 70  أبقار  - 30 جاموس) ضد الطفيليات الداخلية.

بالاضافة الي توزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع على أعالي القرية.

البحيرة خدمات طبية وحدة السكان بالمحافظة وحدة السكان قافلتين مدينة دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ