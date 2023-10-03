فعاليات اليوم السابع لمعرض دمنهور للكتاب.. ندوات ثقافية وأدبية وأنشطة متنوعة بالبحيرة

واصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة فعالياته لليوم السابع على التوالي حيث تضمنت فعاليات اليوم ندوة بعنوان إنجازات الدولة المصرية فى ظل التحديات الراهنة فى جمهورية مصر العربية حاضرت فيها أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب و مقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

بالإضافة إلى ندوة بعنوان "تجربتي مع الإبداع" للكاتب تامر صلاح الدين ، ناقشه خلالها الناقد وحيد مهدي وإدارتها الأديبة والناقدة منال يوسف وكذا فقرة مفتوحة للمواهب بنادى آداب دمنهور أدارها مجدى المناديلى.

وتستمر جلسات ورشة (يلا نمثل) لتعليم فن التمثيل مع الفنان محمد البياع وكذا ورش الأشغال الفنية و الترفيهية للأطفال.

واختتمت فعاليات اليوم بحفل فني لفرقة أوبرا عربي للفنون الاستعراضية.