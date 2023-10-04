إزالة 11 حالة تعد على 1612 م2 بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة عن إزالة 11 حالة تعدي على مساحة 1612 م2 عبارة عن إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 600 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الابيض بقرية محمد رفعت تابعة للبستان بحوش عيسى و 4 حالات تعدي بمساحة 440 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونه الاسمنتية بالدلنجات.

إزالة حالتي تعدي بمساحة 240 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وشدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي كوم النصر وسرنباي بالمحمودية و حالة تعدي بمساحة 150 م2 عبارة عن شدة خشبية بالدور الأول علوي خارج الحيز العمراني بناحية سمخراط بالرحمانية.

حالة تعدي بمساحة 150 م2 عبارة عن شدة خشبية لعمل سملات خرسانية داخل الحيز العمراني بادكو و حالتي تعدي بمساحة 32 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قريتي أرمانيا ومعنيا باتياي البارود.



وتؤكد المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.