مصادرة 21 كرتونة زيت تموينى مخزنة للبيع بالسوق السوداء في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد

عبد العال وكيل المديرية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط بمركز رشيد تم ضبط سيارتين مُحملتين بـ 248 شيكارة سماد يوريا مدعم باجمالى 12.5 طن محظور تداوله بالأسواق.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط21 كرتونة زيت تموينى مدعم قام أحد التجار التموينين بتجميعها بهدف البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تم تحرير محضر تجميع سلع تموينيه مدعمه بهدف الاتجار بهم بالسوق السوداء .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.