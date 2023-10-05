حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .

وفى هذا الشأن قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الإلتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان .

وشددت نائب محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة على متن المعديات حفاظاً على الأرواح والممتلكات .