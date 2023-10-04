تموين البحيرة.. ضبط 18000 لتر سولار داخل أحد المصانع

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطري ،وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت بمركز ادكو تم ضبط 3000 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و مصنع أعلاف لإستخدامه مواد خام مجهولة المصدر باجمالى 3طن مواد خام ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي .

وبحملة مماثلة بمركز كوم حمادة تم ضبط 18000لتر سولار داخل أحد المصانع و سيارة محملةبـ 170اسطوانة غاز منزلية تم تجميعهم لإعادة البيع بالسوق السوداء.

وبمركز بدر تم ضبط 62 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين