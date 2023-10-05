تقديم خدمات طبية لـ 319 مواطنا خلال قافلة سكانية شاملة بالبحيرة

قامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحده الصحية بالصواف التابعة للوحدة المحلية بكوم شريك وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 25 حالة و 20 حالة أسنان و إجراء تحاليل لعدد 20 حالة وتطعيم 29 طفل)

بالإضافة الي 225 حالة مابين صحة مرأه وأورام واعتلال وتثقيف ومتابعة حملة 100 يوم صحة.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم تحصين وتجريع 290 رأس أغنام ضد مرض الطاعون والديدان المعويه ورش 50 رأس أبقار وجاموس ضد الطفيليات الخارجية.



كما تم خلال القافلة مشاركة إدارة أوقاف كوم حماده وحضور الفريق المسرحي بالمدرسه الاعداديه بالصواف.