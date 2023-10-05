تموين البحيرة: ضبط 1500 لتر سولار في السوق السوداء

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط بمركز بدر تم ضبط 18عبوة مبيدات و140 عبوة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى ومحضرين لمستودعين لغلقهم فى مواعيد العمل الرسمية.

وبمركزى كفر الدوار ووادى النطرون تم ضبط 2500 زجاجة مياة غازية منتهية الصلاحيه و7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين وغلق فى مواعيد العمل الرسمية.

وبحملات مماثلة بمركزى دمنهور و الرحمانية تم ضبط 500 لتر سولار تم تجميعهم داخل محطة تمويل سيارات كما تم تحرير 10محاضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبمدينة النوبارية تم ضبط 1000لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ، و 5مخابز يداروا بدون ترخيص كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين