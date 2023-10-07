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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممدوح حسين رئيسا لنادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة والشباسى يكتسح في العضوية

إنتخابات مجلس إدارة
إنتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على  إنتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة  برئاسة المستشار عيسى عمران نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين على فتح الله و على خميس و السيد رمضان مدير عام إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعى فوزالمستشار ممدوح فتحى محمد حسين برئاسة مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة.

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إقبال كبير على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالبحيرة

كما فاز بمقاعد مجلس إدارة النادى بإكتساح المستشار محمد جمال أحمد الشباسى ،(132)صوت و فوز كلاً من المستشار أحمد محمد رضا أحمدالفار(120)صوت ،و المستشار علاء عيسى عبد العزيز حماده رضوان (107)صوت ، والمستشار محمود أحمد فتح الله موسى غانم (106) صوت و المستشار سامى عبد الحميد أحمد بدر (104) صوت و المستشار طارق محمد يسرى عبد العزيز أحمد سيف(86) صوت ". 

حيث شهدت إنتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة اليوم الجمعة إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية .

وتجرى  إنتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة البحيرة وسط  منافسة قوية على مقعد رئيس النادى ومقاعد مجلس الإدارة .

تكونت اللجنة الإنتخابية من لجنة (١) المستشار محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة , و لجنة (2) المستشار أحمد مكرم نائب رئيسمجلس الدولة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت 250 عضوا وتجرى الإنتخابات الساعة 3 ظهر اليوم الجمعة بقاعة المؤتمراتبمكتبة مصر العامة بدمنهور.

البحيرة رئيس مجلس الدولة نادي قضاة مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة مكتبة مصر العامة بدمنهور قضاة مجلس الدولة

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