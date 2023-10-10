رفع 908 حالات اشغال طريق مخالفة في نطاق 6 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، أسفرت عن رفع 240 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق هي: الجمهورية و الشاذلى و عرابي والجيش والكورنيش و مشتل كرم و النافورة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق، أسفرت عن رفع 125حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك، كما تم التأكيد علي اصحاب المحلات بعدم التعدي علي حرم الطريق

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملة مماثلة، أسفرت عن رفع 182 حالة اشغال طريق مخالف.

وبمركز أبو حمص تم رفع 85 حالة اشغال بالإضافة لتحرير 40 محضر وفى مركز وادى النطرون تم رفع 63 حالة و كذا 33 حالة برشيد .

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركه المرورية وحفاظا على الشكل الجمالي والحضارى.