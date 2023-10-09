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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1214 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

رقع الإشغالات بالبحيرة
رقع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات إشغال مكبرة وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق أسفرت عن رفع 1214 حالة إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 857 حالة بدمنهور، و221 حالة بكفر الدوار و 115 بالدلنجات و21 برشيد.

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رفع 536 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 3 مراكز في البحيرة

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إزالة 21 تعديا على مساحة 2260 م2 في البحيرة

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وقد أكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة  تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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