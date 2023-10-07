إزالة 21 تعديا على مساحة 2260 م2 في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز بالبحيرة عن إزالة 21 حالة تعد على مساحة 2260 م2 عبارة عن 6 حالات تعد بمساحة 970 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وشدات خشبية بنطاق قرى ديروط وكوم النصر وأريمون بالمحمودية.

و11 حالة تعد بمساحة 890 م2 عبارة عن شدات خشبيه وأسوار ومباني بالطوب الأبيض بنطاق قري الشعراوي و آدم و النمرية بأبو المطاميرو إزالة حالتي تعدي بمساحة 200 م2 عباة عن مباني بالطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد و حالتي تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمراني بنطاق قريتي صفط الحرية والنبيرة باتياي البارود.

تجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.