تموين البحيرة: ضبط سيارة محملة بـ43000 علبة سجائر قبل بيعهم بالسوق السوداء

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت في مركزى دمنهور و كفر الدوار عن ضبط مخبز تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم ومحلين جزارة لعرضهم للبيع لحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية و 7محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي و محلين آخرين لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير 3 محاضر تجميع سلع تموينيه مدعمه بهدف الاتجار بهم بالسوق السوداء .

وفي حملة مماثلة بمركزى كوم حمادة وأبو حمص تم ضبط 21 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7مخابز قاموا بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركزى حوش عيسى و إيتاى البارود تم ضبط سيارة محملة بـ 43000 علبة سجائر قبل بيعهم بالسوق السوداء و182 كيس مقرمشات منتهى الصلاحية بالاضافة الى 150لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود و3 مخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مدينة النوبارية تم ضبط 2500 كيلو جرام نشا داخل أحد مصانع الألبان منتهى الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.