تحويلات مرورية بطريق "مصر - إسكندرية" الزراعى اتجاه البحيرة بداية من الخميس

تنوه محافظة البحيرة إلى أن الإدارة العامة للمرور بدمنهور سوف تقوم بعمل «تحويلة مؤقتة بالطريق الزراعي» وذلك أمام قائدي المركبات ومرتادي الطريق الزراعي، حيث سيتم تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 إلي مدخل مدينة أبو حمص (القادم من القاهرة إتجاه الإسكندرية) وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية دسونس الحلفاية والخروج من مخرج مدينة أبو حمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي وذلك للسيارات الملاكي والأجرة وبالنسبة لسيارات النقل الثقيل.

منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر القادم من الإسكندرية إتجاه القاهرة.

يتم تحويل سيارات النقل الثقيل إلى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور فى إتجاه أبو حمص نطاق الأعمال.

وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 / 10 / 2023 الساعة 12 صباحًا وتنتهي مدة أعمال تلك التحويلة فى 13 / 10 / 2023 فى تمام الساعة 2 ظهرًا وعليه تكون مدة التحويلة 14 ساعة كحد أقصى