إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق العلمين الدولي بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية مع سيارة ربع نقل، عند الكيلو 5 اتجاه العلمين بالطريق الدولي، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية مع سيارة نقل عند الكيلو 5 اتجاه العلمين بالطريق الدولي، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقى العلاج اللازم وجاري تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- م.ا، 18 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.ع، 33 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.ف، 40 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.م، 20 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.ر، 18 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ع.ع، 34 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.ف، 36 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ف.ف، 42 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.ع، 21 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ب.م، 24 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصابين بعدد من سيارات الإسعاف من مكان الحادث إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.