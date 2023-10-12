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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه عن إيتاي البارود بالبحيرة و4 قرى تابعة لمدة 6 ساعات

انقطاع المياه بالبحيرة
انقطاع المياه بالبحيرة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة شعبان بصيص، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع المهندس أحمد سعيد، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيتاي البارود، عن توقف محطة مياه الشرب اليوم، الخميس 12 أكتوبر 2023، لمدة 6 ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا.

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وعللت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإيتاي البارود أسباب انقطاع المياه اليوم، بعمل توسعات بالمحطة وتركيب وحدات جديدة، ما سيؤدى لانقطاع المياه عن شرق المدينة وقرى شرق المدينة.

والأماكن المتأثرة هي: مدينة إيتاي البارود، ومجلس قرية أرمانيا، ومجلس قرية نكلا العنب، ومجلس قرية ششت الأنعام، ومجلس قرية الضهرية.

وطالبت الوحدة المحلية قاطني تلك المناطق المتأثرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة خلال فترة انقطاع مياه الشرب.

البحيرة الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مياه الشرب والصرف الصحي

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