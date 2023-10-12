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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد معرض أبو المطامير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة صباح اليوم بتفقد "معرض أبو المطامير" للسلع الغذائية لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة لكافة السلع الغذائية والمستلزمات والخضر والفاكهة والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وذلك بحضوراللواء محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

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كما قامت نائب محافظ البحيرة بتعديل أسعار عدد من السلع لتكون مناسبة للمواطنين وشددت على ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضه وكذا توافر كافة الإشتراطات الخاصة بحفظ السلع والمنتجات.

ووجهت باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بالكميات المناسبة وبالأسعار المخفضة وبجودة عالية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى جهود محافظة البحيرة فى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

كما شددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة كافة صور الاحتكار ومحاربة الغلاء.

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