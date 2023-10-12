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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنـة مـن الهيئـة العامـة للنقـل النـهـري للمرور علـى كـافـة الوحـدات بنـطـاق البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة اجتماعا بشـأن الحفـاظ علـى أمـن وسلامة الوحدات النهرية ومستخدميها.

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يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والأمان  وإيقاف المخالف منها للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين .

حيث تقـرر تشكيل لجنـة مـن الهيئـة العامـة للنقـل النـهـري ( الإدارة العامة للرقابـة النهرية ) خـلال الفتـرة مـن 15/10 وحتى 19/10 للمرور علـى كـافـة الوحـدات النهريـة الآليـة داخـل نـطـاق المحافظـة للتأكـد مـن اسـتيفائها لشروط منح الترخيص وقواعد السلامة والأمـان وكـذلك عمـل حـصـر لكافة الوحدات الغير مرخصة والمنتهي تراخيصها .

وخلال اجتماعه وجه السكرتير العام بالتنسيق مع مديريـة الطـرق والنقـل بالمحافظـة ( الملاحـة الداخليـة ) وإعداد وتقديم بيـان بكافـة الوحـدات الآلية والمعديات ( الآليـة ـ غيـر الآليـة ) الموجـودة بنطـاق المحافظـة، مـع الاستمرار فـي قيامها بالمتابعة اليومية للوحدات المذكورة والمعديات العاملة في نطاق المحافظة، وكذا التنسيق مع مسئولى الري بالمحافظة للتأكد من صلاحية مراسي المعديات النهرية.

البحيرة السكرتير العام للمحافظة الهيئة العامة للنقل النهري المعديات النهرية أمن وسلامة توفير السلع الغذائية توفير السلع مديرية الطرق والنقل

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