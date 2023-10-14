البحيرة..مراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق المحافظة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بمتابعة أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الإلتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها .

وبمركزى شبراخيت ورشيد تم متابعة المعديات والمراكب النهرية للتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة وتم التشديد على الإلتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.

إستمراراً لجهود محافظة البحيرة لمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة للتأكد من سريان تراخيصها وصلاحيتها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين .