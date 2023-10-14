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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 891 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

إزالة الإشغالات بالبحيرة
إزالة الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات إشغالات مكبرة، بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية، وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 891 حالة إشغال طريق، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 452 حالة بدمنهور، ومصادرة 3 مكبرات صوت ورفع 218 حالة إشغال بإيتاي البارود، و124 حالة في رشيد، و97 حالة في وادي النطرون.

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تموين البحيرة: ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

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تشكيل لجنـة مـن الهيئـة العامـة للنقـل النـهـري للمرور علـى كـافـة الوحـدات بنـطـاق البحيرة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام؛ لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، لكل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة؛ لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

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