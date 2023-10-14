إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالبحيرة

شهد طريق مستر بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث تصادم سيارة ثمانيه في جسم صلب "كولدير بالطريق"مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وجاري ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بنطاق المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ثمانية في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم سيارة ثمانية بطريق مستر بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

ونقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.