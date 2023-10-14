إزالة 20 حالة تعد على 3041 مترا مربعا بنطاق 6 مراكز في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالبحيرة عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 3041 م2 عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1208 م2 على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن ردم حفر وفك شدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقريتي سمخراط وبويط بالرحمانية و 3 حالات تعدي بمساحة 753 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الإسمنتية وشدات خشبية بنطاق قرى سرنباي وفيشا وكوم النصر بالمحمودية.

وأسفرت الحملات أيضا عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 530 م2 عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق قري ادفينا وديبي ومحلة الأمير برشيد و إزالة حالتي تعدي في المهد خارج الحيز العمرانى بمساحة 250 م2 عبارة عن ردم حفر لقواعد خرسانية تحت سطح الارض بقرية الكردود بحوش عيسى و إزالة حالتي تعدي بمساحة 220 م2 عبارة عن شدات خشبية بقريتي ديبونو والبيضا واحد بإدكو و حالة تعدي بمساحة 80 م2 عبارة عن تعدي بالبناء على أرض زراعيه بالدلنجات.

وتجدر الإشارة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.