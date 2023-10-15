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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 714 حالة اشغال طريق مخالف بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

ازالة الإشغالات بالبحيرة
ازالة الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 457 حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق ( الجمهورية ،الشاذلى ، عرابي، الجيش - الكورنيش، الشريعه ، النافورة، الروضة).

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كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات حملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 140حالة اشغال تنوعت مابين ثابت ومتحرك.

وفي ذات الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 60 حالة اشغال طريق مخالف ،وبمركز ومدينة رشيد تم رفع 57حالة اشغال.

ووجهت د/نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة 
بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيرا للحركه المرورية.

ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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