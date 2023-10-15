الكشف على 748 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية السوالم في البحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية بالسوالم قبلي التابعة لقرية شتت الأنعام.

وتم تقديم خدمات طبية لـ748 من أهالي القرية بمختلف التخصصات (180 الباطنة - 145 أطفال - 52 أسنان - 99 رمد - 88 عظام - 76 جلدية - 57 أعصاب - 51 نساء)، بالإضافة إلى عمل 39 نظارة طبية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

كما تم صرف العلاج اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.