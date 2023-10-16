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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة خارج أوروبا.. 65 دولة بالمؤتمر العلمى البارالمبي في العاصمة الإدارية

صدى البلد

تستعد اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لإقامة المؤتمر العلمى  الدولى"vista" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى الفترة من 31 اكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة فى حضور 300 شخصية دولية وعربية ومحلية ما بين محاضرين وباحثين ومهتمين وذلك بإشراف اللجنة البارالمبية الدولية.

ويجري العمل على قدم وساق داخل أروقة اللجنة البارالمبية للانتهاء من آخر الاستعدادات لاستضافتة و الذي تستضيفه مصر لأول مرة فى تاريخ القارة الأفريقية.

ويقام حفل افتتاح المؤتمر يوم 31 اكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بحضور عدد كبير من مسئولى الرياضه المصرية والأسرة البارالمبية، حيث قامت اللجنة البارالمبية المصرية بتوجيه الدعوة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ، ورؤساء الاتحادات الأوليمبية والباراليمبية لحضور افتتاح المؤتمر.

ويحضر المؤتمر 300 شخصية من 65 دولة ، بينهم 30 محاضرا ، ويعرض خلال المؤتمر 120 بحثا علميا في مجال رياضة المعاقين .


ويعد مؤتمر الفيستا أحد أهم الاحداث العلمية التي تعزز مهمة اللجنة الباراليمبية الدولية واهدافها.

وتستضيف مصر على هامش مؤتمر الفيستا بطولة كأس العالم لرفع الاثقال الباراليمبي خلال الفترة من 3 الى 11 نوفمبر المقبل ، وكذا البطولة النهائية لسلسلة كأس العالم للسباحة الباراليمبية لعام 2023، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

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