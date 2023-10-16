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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنمية المهارات والمعارف الثقافية .. 40 إماما في زيارة لمدينة سانت كاترين

الائمة بالمساجد
الائمة بالمساجد

استقبلت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وفدا من أئمة مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، وذلك تفعيلا لمبادرة "برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات"، التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بهدف تنمية المهارات والمعارف  الثقافية للأئمة والواعظات.

وقال الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الوفد  ضم 40 إمام  من مدينة طور سيناء، لزيارة دير سانت كاترين، والمناطق السياحية الدينية و الأثرية بالمدينة، إضافة إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بالمدينة وعلى رأسها مشروع التجلي الأعظم، وتطوير الطرق الرابطة بين مدينتي طور سيناء وسانت كاترين، وذلك تنفيذا للمبادرة التثقيفية التوعوية التي أطلقها وزير الأوقاف للأئمة على مستوى كافة المحافظات المصرية، والتي تتضمن زيارات ميدانية لأبرز معالم المحافظة للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع.

واوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أن المبادرة جرى تنفيذها بالمحافظة، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق بين المحافظة، والجهات التنفيذية بمدينة سانت كاترين، برئاسة اللواء طارق عابد، رئيس المدينة، واللواء طلعت العناني مستشار المحافظ.

وأكد أن الجهات التنفيذية بالمدينة قامت بدورها اتجاه الوفد، وقدم هشام كامل، مسئول العلاقات العامة بالمدينة، شرحا وافيا عن المعالم السياحية التي قام الوفد بزيارتها.

ائمة المساجد

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جنوب سيناء أئمة سانت كاترين مبادرة الأوقاف

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