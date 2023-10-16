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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي وصعود قياسي.. مؤشر البورصة يسجل قمة تاريخية عند 21144 نقطة

صدى البلد

سجلت البورصة المصرية صعودا قياسيا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي قمة تاريخية عند مستوى عند مستوى 21144 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 4% ليصل إلى مستوى 21144 نقطة فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3805 نقطة.

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وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 25653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.82% ليصل إلى مستوى 8834 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 5765 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 5322 نقطة.
 

البورصة المصرية إيجي إكس 100 ايجي إكس 70 إيجي إكس 30 محدد الأوزان ثاني جلسات الأسبوع مؤشر إيجي إكس 100

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