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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تنظم يوما تدريبيا لمسئولي بنك الاحتياطي في مالاوي بمجال الرقابة على التداول

البورصة
البورصة

نظمت البورصة المصرية يوم الخميس، يوما تدريبيا لمسئولي بنك الاحتياطي في جمهورية مالاوي (RBM) في مجال الرقابة على التداول داخل مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

يأتي هذا في إطار برنامج بناء قدرات مسئولي البنك (وهو الجهة المسئولة عن تنظيم المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في مالاوي) لتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة على السوق، والذي استضافته الهيئة العامة الرقابة المالية خلال الفترة من 9 إلى 12-أكتوبر-2023.

كما تضمن اليوم التدريبي إلقاء الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية للمراقبة الآلية لتداولات السوق بالبورصة، وأيضا على أعمال العديد من الإدارات الفنية مثل إدارتي الإفصاح والقيد.

ويأتي ذلك في ضوء قيام البورصة المصرية بنقل خبراتها إلى نظيرتها في مالاوي، حيث إن الأخيرة بصدد تحديث وتشغيل نظام لمراقبة التداولات.

واتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما والعمل على بناء وتفعيل أطر تعاون مستقبلي فعال بين الجانبين.

البورصة جمهورية مالاوي القرية الذكية الرقابة المالية تدريب

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