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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام للمتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة بالأوقاف

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف للعام الثاني.


ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقا-  في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر القادم للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.


من الجدير بالذكر أن الجهاز سبق ونشر إعلان المسابقة على بوابة الوظائف الحكومية والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر الإعلانات في الجهاز الإداري للدولة، ويأتي الإعلان على البوابة في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

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