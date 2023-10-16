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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تنظم ورشة في ريادة الأعمال

الدكتورة سناء هارون
الدكتورة سناء هارون اثناء اللقاء

نظمت جامعة الفيوم "ورشة عمل عن ريادة الأعمال" والتي حاضر خلالها د.وفاء محمد عبد الرشيد مدير مكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، وبحضور د. سناء هارون مدير مجمع مكاتب التايكو وريادة الأعمال بالجامعة، وعدد من الطلاب، وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ بالمكتبة المركزية.

والتى أقيمت تحت رعاية  أ.د. ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د. محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وأشارت د. سناء هارون، أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتشجيع الأفكار الابتكارية وريادة الأعمال، مضيفا أنه خلال العام الماضي تقدم الطلاب ب٢٢ مشروعًا ابتكاريًّا إلى مركز التايكو .

وأكد على تقديم الدعم من أجل تعزيز ونشر ثقافة الابتكار لدى طلاب الجامعة، وفكر ريادة الأعمال بينهم، وتشجيعهم على خلق أفكار ابتكارية إبداعية، والبدء في مشروعات رائدة.

من جانبها ، أوضحت د. وفاء محمد عبد الرشيد ، أن أكاديمية البحث العلمي تقدم بصفة دائمة العديد من المنح للأفكار المبتكرة لشباب الخريجين ورواد الأعمال مثل منحة "بدايتي" لدعم مشروعات التخرج التي تشمل أفكارًا مبتكرة ترتكز على شروط محددة كحداثة الفكرة وقابليتها للتطبيق وفكرتها الإبداعية، حيث أن فكرة ورؤية ريادة الأعمال بالمقام الأول تهدف إلى إنشاء مجتمع مصري معرفي مبدع ومبتكر ومنتج، وتحويل الفكرة إلى مشروع ملموس يعود بالنفع على صاحب المشروع والمجتمع.

وأضافت  أن محاور ريادة الأعمال تبدأ من الطالب بأن يكون صاحب فكرة وحلم وهدف وتطلعات مستقبلية.

كما سلّطت الضوء على سمات رائد الأعمال، وكيفية اختيار المشروعات، ومراحل التفكير التصميمي للأفكار الريادية، وتعريف الشركات الناشئة وأدوات التحليل، وخطط العمل ومراحلها ومتطلبات كل مرحلة منها، وتعريف الطلاب بأهمية دراسة احتياجات العميل بخطوات تطوير فكرة المشروع وتحويلها إلى حقيقة ملموسة.

 

هذه الطالبة | شرّفت جامعة الفيوم وسط زملائها في صُحار العُمانية

 

 

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