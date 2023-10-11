جامعة الفيوم تطلق مبادرة كنوز الآثار | صور

شهد أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عادل عكاشه رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى مبادرة "كنوز آثار الفيوم" التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة فريق الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم.

حضر الفاعلية أ.د محمد كمال خلاف عميد كلية الآثار، ود علي البطل مدير عام آثار الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأستاذة نرمين عاطف مدير إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة والعاملين بالجامعة، ومنطقة الآثار والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٠/١١ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أوضح أ.د عاصم العيسوي أن محافظة الفيوم تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية عبر الحقب الزمنية المختلفة، وتمثل الفيوم أهمية كبيرة في التاريخ الإنساني عبر العصور ، وأثنى سيادته على التعاون بين الجامعة ومنطقة الآثار بالفيوم، مرحبًا بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني التي تهدف لخدمة الوطن وتنميته.

كما وجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في في فعاليات المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، موضحًا أن القطاع بصدد تنفيذ عدد من المبادرات في مختلف المجالات.

وأشار أ.د محمد كمال خلاف أن المبادرة تهدف إلى تعريف الطلاب بمعالم وحضارة الفيوم ومقتنياتها وقيمتها التاريخية، مشيرًا إلى أن محافظة الفيوم أطلق عليها مصر الصغرى كونها تضم آثارًا تمثل حقبًا زمنية مختلفة.

وأكد أن المبادرة تضم العديد من الأنشطة والفعاليات داخل كليات الجامعة المختلفة.

وشدد د. علي البطل على أهمية التعاون بين منطقة آثار الفيوم والجامعة كونها صرحًا علميًا أكاديمياً داخل المحافظة وتضم اعداد كبيرة من الطلاب من مختلف المحافظات، وأشار إلى أهمية نشر الوعي الأثري وضرورة الحفاظ على الآثار التي تدل على عراقة وحضارة الإنسان المصري، ودعا سيادته الطلاب لزيارة الأماكن الأثرية داخل المحافظة.

كما قدمت أ. نرمين عاطف عرضًا تقديميًّا حول أبرز الأنشطة التي تقوم بها إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم.

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