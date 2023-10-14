عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هذه الطالبة | شرّفت جامعة الفيوم وسط زملائها في صُحار العُمانية

الدكتور احمد حسنى
الدكتور احمد حسنى عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

تشارك كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم بالملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين الذي يُعقد بجامعة صُحار-سلطنة عُمان خلال الفترة ١١-٢٠٢٣/١١/١٥م ببحث للطالبة أمنية خالد طلب بعنوان (آليات تعزيز الجامعات العربية للاقتصاد الأخضر، نحو رؤية استشرافة) وتأتي مشاركة الطالبة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة بسمة عبد اللطيف، والدكتورة حنان طنطاوي.

 

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد حسني إبراهيم عميد الكلية، و الدكتور يوسف عبدالحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


أكد أ.د أحمد حسنى  عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم أن  هذا البحث هو الوحيد الفائز باسم جامعة الفيوم ضمن ٣٦ بحثًا علميًّا على مستوى الوطن العربي، حيث وصل البحث للتصفيات النهائية بالملتقى الطلابى.

وأشار حسنى  أن هذا الملتقى يعد فرصة حقيقة للطلبة كي يطرحوا فيه ما يجول في خواطرهم من خلال تقديمهم لأبحاث متنوعة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية بل ويتعدى ذلك إلى بحوث تظهر فيها إبداعاتهم الأدبية والفنية.

وأوضح أ.د يوسف عبد الحميد أن هذه الملتقيات تعمل على تطوير مهارات الطلبة في البحث والكتابة ومنحهم فرصة الاطلاع على إنجازات الطلبة الآخرين من الجامعات العربية، كما تسهم فى صقل شخصياتهم من حيث القدرة على العمل الفردي أو الجماعي، وكذلك التواصل مع الأخرين.

 

 

جامعة الفيوم: كلية الصيدلة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

 

 

 

 

جامعة الفيوم تطلق مبادرة كنوز الآثار | صور

 

 

 

 

 

67326717-e64b-49b9-8f2c-75fe4a829f5b
67326717-e64b-49b9-8f2c-75fe4a829f5b
الفيوم اخبار الفيوم جامعة الفيوم وزير التعليم سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بشرى بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه شهريا تنتظر هؤلاء

خبير اقتصادي يعدد مزايا إصدار منظومة التحفيز الضريبي

النازحون يعانون.. الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة|فيديو

طوفان الأقصى.. حصيلة جديدة لمُصابي الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ