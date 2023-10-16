خبير: البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية جديدة

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 اغلق تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع ملحوظ قدره 707.39 نقطة بنسبة صعود 3.48%مسجلا مستوى إغلاق قياسي جديد عند 21032.35 نقطة.

واوضح حسام عيد أن الأداء الإيجابي للبورصة المصرية جاء بدعم من صعود أغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة له بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجنب الأرباح.

وأضاف: اتجه المؤشر تدريجيا بهذا الأداء الإيجابي إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء

أما في حالة ظهور عمليات تصحيح وجنب أرباح قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 20400 نقطة ثم معاودة الصعود مرة اخرى.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة Egx70 قال خبير أسواق المال انه استقر أيضا بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 56.25 نقطة بنسبة صعود 1.50% مسجلا مستوى إغلاق عند 3807.99 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر السبعيني ودفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3800 نقطة بينما اتجه المستثمرون الأفراد العرب والأجانب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.



تابع: استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة قد يتجه إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

