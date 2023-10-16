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رئيس التحرير
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طلاب تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بجامعة طيبة التكنولوجية يناقشون التدريبات الصيفية

صدى البلد

شهد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، مناقشة طلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، تقارير التدريبات الصيفية التي جرت في المنشآت السياحية على مدار 6 أسابيع، وذلك بحضور الدكتورة صباح محمد، والدكتورة أسماء محمد، الدكتورة سارة عبدالناجي، أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

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وأوضح الدكتور محمد رسلان، المشرف على الكلية، أن مناقشة التدريب الصيفي مع الطلاب، يهدف إلى التعرف على جوانب التدريب ومدى الاستفادة منه ومطابقته لما درسه الطلاب من دراسة عملية ونظرية خلال العام الجامعي 2022-2023، مؤكدا أنه وفقا لما عرضه الطلاب من تقارير التدريب، فإن هناك استفادة كبيرة في مختلف جوانب التدريب، لافتا إلى أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب وبناء مهاراتهم طبقا للجدارات المستهدفة لخريجي برنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

وأشار رسلان، إلى أن طلاب تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، شاركوا خلال فترة التدريب في عدة مشاريع عملية في شركات السياحة والسفر، شملت التعرف على بعض المهام مثل، حجز التذاكر وإجراء التعديلات على الحجوزات حسب طلب العملاء، وتعيين المقاعد التي سوف يجلس عليها المسافرين، الإجابة عن استفسارات العملاء المتعلقة بمواعيد الطيران والرحيل وأجور السفر، التحقق من دقة الحجوزات وصحتها، والعمل بشكل مباشر مع المسافرين ومساعدتهم، والحفاظ على المظهر الخارجي.


وتابع: أظهرت التقييمات والمناقشات قدرة الطلاب العالية فى مهارات العرض وكسر حاجز الرهبة الذي تدرب الطلاب عليه خلال العام السابق، كما أبرز الطلاب قدراتهم العالية فى كيفية توصيل المعلومة خلال تدريباتهم.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريبات العملية خصوصا التدريب الصيفي، لما له من أهمية قصوى إذ تعتمد الدراسة في الأساس في الجامعة على الدراسة العملية بنسبة 60%، مقارنة بالدراسة النظرية، وهذا هو الجوهر الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعات التكنولوجية، وهو تخريج تكنولوجيين ذوي مهارة وخبرة مصقولة بالعلم، للعمل مباشرة في المنشآت الصناعية والغذائية والسياحية دون الحاجة إلى تدريبات إضافية.

الأقصر أعضاء هيئة التدريس التدريبات الصيفية التكنولوجية الخدمات السياحية السياحة والسفر العام الجامعى 2022-2023 نائب رئيس الجامعة

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