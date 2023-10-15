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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع انخفاض الأسعار في الأسواق

صدى البلد

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتفقد عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ القطاع الخاص، لمتابعة بدء تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %.

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وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة هايبر مصطفى كامل، ومنفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر، وعدد من السلاسل التجارية بالقطاع الخاص ذات العلامات التجارية المعروفة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن التخفيضات تتراوح بين 15% حتى 25%، وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة 7 مجموعات سلعية أساسية وهي السكر والأرز والفول والعدس والجبن والمكرونة وزيت الطعام، حيث يباع السكر بسعر20 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية و27 جنيهًا للكيلو بالسلاسل التجارية، والزيت العبوة اللتر بين 40 و45 جنيها.


ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، مشددا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، موجها مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة.

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