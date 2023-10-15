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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات اللقاء التعريفي بمركز الدراسات الحرة

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات اللقاء التعريفي مع بدء الدرا

 

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، و الدكتور وليد عبد الله، مدير مركز الدراسات الحرة، فعاليات اليوم التعريفي تزامنًا مع بدء الدراسة بأقسام الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة، بحضور السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والدارسين.

 

رحب الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بالدارسين، مؤكدًا أن تأسيس مركز الدراسات الحرة بالجامعة، يأتي في ضوء تحقيق أهداف الجامعة في القيام بدورها كمؤسسة تعليمية، تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على تنمية مواهب الملتحقين به من خلال الدراسة العلمية والأكاديمية.

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فيما أكد الدكتور وليد عبد الله، مدير المركز بأن رسالة المركز هي ربط الدارسين بسوق العمل، وصقل مواهبهم، فضلًا عن إتاحة المركز فرصة للدارسين الراغبين في تغيير مجال عملهم، مشيرًا إلى أن المركز يضم ستة أقسام، ويقوم على التدريس به نخبة من السادة الأكاديميين بجامعة الأقصر، وآخرين منتدبين من الجامعات الأخرى.

وشهدت الفعاليات تكريم الدارسة ميري جرجس، عن مشاركتها في  الملتقى الدولي للأزياء بجامعة جاستوف بروسيا، والذي شارك فيه 70 دولة حول العالم.

ويأتي مركز الدراسات الحرة استكمالًا لدور كلية الفنون الجميلة في صقل وتنمية المواهب،  وإضفاء العناصر اللازمة للفنان التشكيلي؛  حتي ينهي دراسته بشكل متميز.

كما يضم المركز أقسام:  قسم الديكور، قسم التصوير، قسم الجرافيك،  قسم النحت، قسم الأزياء والموضة،  قسم الميديا والبرامج.
ويضم الهيكل التنظيمي والإدارى للدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة كل من :  سهام سيد، و شيماء رمضان، و عبير  محى الدين، و حسام عامر، و عبدالناصر  ذكي.

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الأقصر هيئة التدريس ومعاونيهم رئيس الجامعة رئيس جامعة الأقصر قسم الجرافيك محافظ الأقصر

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